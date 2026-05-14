Concert Groupe Violina & The Irishman Forum de la plage Le Tréport
Concert Groupe Violina & The Irishman Forum de la plage Le Tréport samedi 8 août 2026.
Le Tréport
Concert Groupe Violina & The Irishman
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
C’est une rencontre des musiciens auteurs compositeurs animateurs et interprètes du coin, qui vivent à quelques minutes du Tréport, un duo tantôt électrique et groovy que poétique, mêlant le son du violon enjoué à la roumaine de Madalina Obreja à celui de la guitare du crooner irlandais Brian Holmes. .
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 35
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English : Concert Groupe Violina & The Irishman
L’événement Concert Groupe Violina & The Irishman Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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