Concert Guillaume Simon Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Guillaume Simon

Samedi 2 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Guillaume Simon vous présente son nouvel album de guitare solo intitulé Marmelade.

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Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

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English :

Guillaume Simon presents his new solo guitar album, Marmelade.

L’événement Concert Guillaume Simon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence