Concert Guillaume Simon Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Concert Guillaume Simon Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 2 mai 2026.
Aix-en-Provence
Concert Guillaume Simon
Samedi 2 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 22:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Guillaume Simon vous présente son nouvel album de guitare solo intitulé Marmelade.
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Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com
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English :
Guillaume Simon presents his new solo guitar album, Marmelade.
L’événement Concert Guillaume Simon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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