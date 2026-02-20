Spectacle Le grand soir 2 Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Le grand soir 2 Comédie d’Aix Aix-en-Provence jeudi 30 avril 2026.
Spectacle Le grand soir 2
Jeudi 30 avril 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
2026-04-30
Ils sont de retour pour tout déballer ! Le Grand Soir II, une comédie drôle et sexy à ne pas rater !
Fraîchement embauchés dans une usine, Ben, Didier, Eddy et Jean Luc sont maintenant dans la vie active.
Malheureusement pour eux, une restructuration de l’entreprise va les obliger à remonter sur scène pour
sauver leur emploi. Ils vont devoir remettre le couvert et se déshabiller entièrement à nouveau pour notre
plus grand plaisir ! .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
They’re back to spill the beans! Le Grand Soir II, a funny and sexy comedy not to be missed!
