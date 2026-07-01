Informations pratiques

Ouzouer-sur-Trézée

Concert guitare et voix avec Blossom

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le duo Blossom, guitare et voix, sera en concert vendredi 10 juillet à 20h au Trez’Café à Ouzouer-sur-Trézée. Une soirée musicale intimiste et conviviale à partager autour d’un verre.

Le vendredi 10 juillet à 20h, le duo Blossom vous donne rendez-vous au Trez’Café à Ouzouer-sur-Trézée pour une soirée concert autour de la guitare et de la voix. Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, laissez-vous porter par leur univers musical et profitez d’un moment convivial au cœur du café. Ce rendez-vous est idéal pour partager une soirée entre amis, découvrir un duo local et commencer le week-end en musique. La réservation est conseillée afin de profiter pleinement de la soirée. Rendez-vous au Trez’Café, 3 rue Saint-Roch à Ouzouer-sur-Trézée. Renseignements et réservations au 06 30 43 59 12. .

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 43 59 12

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English :

The duo Blossom, featuring guitar and vocals, will perform on Friday, July 10, at 8:00 p.m. at the Trez?Caf%E9 in Ouzouer-sur-Tr%E9z%E9e. An intimate and friendly musical evening to enjoy over a drink.

L’événement Concert guitare et voix avec Blossom Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-29 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX