Concert Gurumbé Project Les racines noires du flamenco, centre d’arts Fernand Léger, Port-de-Bouc

Informations pratiques

Concert Gurumbé Project Les racines noires du flamenco Samedi 19 septembre, 14h00 centre d’arts Fernand Léger Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les musiciens de Gurumbé Project se sont rencontrés pour illustrer l’influence essentielle de l’Afrique dans l’art flamenco si typiquement andalou, issu notamment de l’histoire tourmentée de l’esclavage entre l’Afrique les Amériques et l’Andalousie. De nombreux « palos » ou styles tel que le Tango, la Rumba la Milonga ou le Fandango, tirent l’origine de leur nom du golfe de Guinée.

Le terme Gurumbé évoque la danse et le chant dans la langue Kikongo, langue bantoue du Congo. Le Gurumbé Project propose une relecture du cante jondo et les palos ou rythmes « d’allers retours » entre Afrique, Amérique et Andalousie et offre un contrepoint moderne et des instruments et des talents variés. Cette fusion musicale unique honore les contributions africaines et andalouses, tout en explorant de nouveaux horizons créatifs. En mettant en avant ces racines partagées, le Gurumbé Project propose une vision profonde et inclusive du flamenco a destination d’un public avide d’échanges culturels et de nouveautés.

C’est à l’occasion des journées européennes du patrimoine que nous vous convions à ce concert.

centre d’arts Fernand Léger 1 avenue du général de Gaulle 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442406519 https://www.centrefernandleger.com/

Les musiciens de Gurumbé Project se sont rencontrés pour illustrer l’influence essentielle de l’Afrique dans l’art flamenco si typiquement andalou, issu notamment de l’histoire tourmentée de entre et…

© Gurumbé Project