CONCERT GUYOM TOUSEUL Rue des Loisirs Marcillé-la-Ville

Marcillé-la-Ville

CONCERT GUYOM TOUSEUL

Rue des Loisirs Maison des associations Marcillé-la-Ville Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Wagonnet Production vous invite à découvrir Guyom Touseul à la Maison des associations de Marcillé-la-Ville.

Au programme Chanson impliquée et pas compliquée, coups de gueules, pincements au cœur, gratouillis à l’âme , le tout accompagner de quoi grignoter et s’abreuver.

Tout public Tarif unique 10€ .

Rue des Loisirs Maison des associations Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 78 96 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wagonnet Production invites you to discover Guyom Touseul at the Maison des associations in Marcillé-la-Ville.

L’événement CONCERT GUYOM TOUSEUL Marcillé-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne