CONCERT GUYOM TOUSEUL Rue des Loisirs Marcillé-la-Ville
CONCERT GUYOM TOUSEUL Rue des Loisirs Marcillé-la-Ville samedi 13 juin 2026.
Marcillé-la-Ville
CONCERT GUYOM TOUSEUL
Rue des Loisirs Maison des associations Marcillé-la-Ville Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Wagonnet Production vous invite à découvrir Guyom Touseul à la Maison des associations de Marcillé-la-Ville.
Au programme Chanson impliquée et pas compliquée, coups de gueules, pincements au cœur, gratouillis à l’âme , le tout accompagner de quoi grignoter et s’abreuver.
Tout public Tarif unique 10€ .
Rue des Loisirs Maison des associations Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 78 96 02
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English :
Wagonnet Production invites you to discover Guyom Touseul at the Maison des associations in Marcillé-la-Ville.
L’événement CONCERT GUYOM TOUSEUL Marcillé-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne