CRIQUETS, SAUTERELLES ET AUTRES INSECTES MECONNUS
Marcillé-la-Ville Mayenne
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
2026-07-15
Sortie nature à la découverte des insectes.
Mais qui est-ce qui chante là et qui vient de sauter là-bas ? Un criquet, une sauterelle, un grillon… ? Une sortie nature pour découvrir la petite faune qui anime la roselière de Marcillé-la-Ville l’été.
Sortie familiale adaptée aux enfants dès l’âge de 6 ans accompagnés.
Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .
Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62
English :
Nature outing to discover insects.
