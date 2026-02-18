CRIQUETS, SAUTERELLES ET AUTRES INSECTES MECONNUS

Marcillé-la-Ville Mayenne

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

2026-07-15

Sortie nature à la découverte des insectes.

Mais qui est-ce qui chante là et qui vient de sauter là-bas ? Un criquet, une sauterelle, un grillon… ? Une sortie nature pour découvrir la petite faune qui anime la roselière de Marcillé-la-Ville l’été.

Sortie familiale adaptée aux enfants dès l’âge de 6 ans accompagnés.

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .

Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

English :

Nature outing to discover insects.

