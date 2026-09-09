Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Concert | Happy Gospel Singers

Église Saint-Saturnin Faux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Sous la Direction de Benoît Rottier, notre chorale HAPPY GOSPEL SINGERS composée d’une cinquantaine de choristes, propose un répertoire de chants très variés incluant les grands standards de Gospel et negro-spirituals ainsi que des morceaux de jazz et des chants africains.

Venez vivre une expérience musicale inoubliable !

Sans réservation. .

Église Saint-Saturnin Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 18 06 89

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English : Concert | Happy Gospel Singers

L’événement Concert | Happy Gospel Singers Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides