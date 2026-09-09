Concert | Happy Gospel Singers Faux-en-Périgord
samedi 19 septembre 2026 · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Concert | Happy Gospel Singers
Église Saint-Saturnin Faux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Sous la Direction de Benoît Rottier, notre chorale HAPPY GOSPEL SINGERS composée d’une cinquantaine de choristes, propose un répertoire de chants très variés incluant les grands standards de Gospel et negro-spirituals ainsi que des morceaux de jazz et des chants africains.
Venez vivre une expérience musicale inoubliable !
Sans réservation. .
Église Saint-Saturnin Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 18 06 89
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English : Concert | Happy Gospel Singers
L’événement Concert | Happy Gospel Singers Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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