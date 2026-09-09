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Journées Européennes du Patrimoine Salle des Fêtes Faux-en-Périgord

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Faux

Journées Européennes du Patrimoine Salle des Fêtes Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
64 Rue Paul Abadie
Ville
24560 Faux
Département
Dordogne
Tarif

Faux-en-Périgord

Journées Européennes du Patrimoine

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes pour découvrir les personnalités historiques, célèbres ou obscures, de la commune de Faux-en-Périgord.
L’Église et le parc du Château seront exceptionnellement ouverts.   .

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 40 61 76 

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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