Journées Européennes du Patrimoine Salle des Fêtes Faux-en-Périgord
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Journées Européennes du Patrimoine
Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes pour découvrir les personnalités historiques, célèbres ou obscures, de la commune de Faux-en-Périgord.
L’Église et le parc du Château seront exceptionnellement ouverts. .
Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 40 61 76
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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