Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage Le Cloître-Saint-Thégonnec
Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage Le Cloître-Saint-Thégonnec lundi 6 juillet 2026.
Le Cloître-Saint-Thégonnec
Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage
salle multifonctions Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Dans la salle multifonctions du Cloître, dans le cadre du petit festival initié par l’association Son Ar Mein: le consort de violons milanais La Capriola interpretera Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage, programme de polyphonies de la Renaissance. (Tout Public) .
salle multifonctions Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80
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English :
L’événement Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX
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