Le Cloître-Saint-Thégonnec

Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage

salle multifonctions Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Dans la salle multifonctions du Cloître, dans le cadre du petit festival initié par l’association Son Ar Mein: le consort de violons milanais La Capriola interpretera Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage, programme de polyphonies de la Renaissance. (Tout Public) .

salle multifonctions Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English :

L’événement Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX