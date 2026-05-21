Le Cloître-Saint-Thégonnec

En attendant Johann Sebastian Bach

salle multifonctions Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

De Baltzar à Matteis, de Westhoff à Biber, de Vilsmayr à Pisendel et jusqu’à Telemann, la virtuosité se met au service du cœur.

Il y a dans cette aventure une question sourde autour de la virtuosité et du cœur. La musique ne peut se satisfaire de la virtuosité, il lui faut plus, les vibrations qui l’accompagnent quand le cœur est au diapason. Ici, la magie a opéré, dans le silence des notes, dans un mystère profond qui se découvre lentement, la musique s’est échappée de la réalité. .

salle multifonctions Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English :

L’événement En attendant Johann Sebastian Bach Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX