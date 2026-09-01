AGENDA · Le Pondy
Concert Harmony in Berry Le Pondy
samedi 12 septembre 2026 · Le Pondy
Informations pratiques
Le Pondy
Concert Harmony in Berry
Le Pondy Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Duo Lionel Wendling et Muriel Calmel
Juste des chansons piano /guitare. Reprises et compositions au programme .
Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire harmonyinberry@lilo.org
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English :
Lionel Wendling and Muriel Calmel Duo
L’événement Concert Harmony in Berry Le Pondy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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