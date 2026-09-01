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AGENDA · Le Pondy

Concert Harmony in Berry Le Pondy

samedi 12 septembre 2026 · Le Pondy

Concert Harmony in Berry Le Pondy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
18210 Le Pondy
Département
Cher
Tarif

Le Pondy

Concert Harmony in Berry

Le Pondy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Duo Lionel Wendling et Muriel Calmel
Juste des chansons piano /guitare. Reprises et compositions au programme   .

Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire   harmonyinberry@lilo.org

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English :

Lionel Wendling and Muriel Calmel Duo

L’événement Concert Harmony in Berry Le Pondy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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