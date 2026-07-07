AGENDA · La Ferté Macé
Concert Harmusica La Ferté Macé
dimanche 18 octobre 2026 · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Concert Harmusica
La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Concert avec l’orchestre de Briouze Harmusica
Au profit de la restauration du carillon. .
La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
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English : Concert Harmusica
L’événement Concert Harmusica La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-07 par Flers agglo
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