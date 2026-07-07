Informations pratiques

La Ferté Macé

Concert Harmusica

La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Concert avec l’orchestre de Briouze Harmusica

Au profit de la restauration du carillon. .

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Concert Harmusica

L’événement Concert Harmusica La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-07 par Flers agglo