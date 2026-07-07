UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Ferté Macé

Concert Harmusica La Ferté Macé

dimanche 18 octobre 2026 · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Concert Harmusica

La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Concert avec l’orchestre de Briouze Harmusica
Au profit de la restauration du carillon.   .

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Harmusica

L’événement Concert Harmusica La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-07 par Flers agglo

À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)