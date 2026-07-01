Concert Hawa Trio L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois

Informations pratiques

Bellegarde-en-Diois

Concert Hawa Trio

L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un voyage musical avec Hawa Trio Raul Sengupta à la tabla, Mohammed Alnuma à l’oud et au chant, Olivier Dover à la clarinette.

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L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96

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English :

A musical journey with the Hawa Trio: Raul Sengupta on the tabla, Mohammed Alnuma on the oud and vocals, and Olivier Dover on the clarinet.

L’événement Concert Hawa Trio Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois