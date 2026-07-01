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Concert Hawa Trio L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois

samedi 18 juillet 2026 · L'Escale à bière · Bellegarde-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Escale à bière
Adresse
2085 route des Lavandes
Ville
26470 Bellegarde-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Bellegarde-en-Diois

Concert Hawa Trio

L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Un voyage musical avec Hawa Trio Raul Sengupta à la tabla, Mohammed Alnuma à l’oud et au chant, Olivier Dover à la clarinette.
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L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96 

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English :

A musical journey with the Hawa Trio: Raul Sengupta on the tabla, Mohammed Alnuma on the oud and vocals, and Olivier Dover on the clarinet.

L’événement Concert Hawa Trio Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois

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