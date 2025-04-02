Concert Château de Ranrouët Herbignac

Concert

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Cécile Corbel Le Vent m’emporte

Harpe, voix, choeurs, claviers

Vingt ans déjà que le vent l’a prise sous son aile.

Des Terres Celtes aux rivages d’Asie, il a porté la voix et la harpe de Cécile Corbel, semant ses mélodies comme des embruns aux quatre coins du monde.

Capitaine des sons et des songes, elle a vogué jusqu’à aujourd’hui, guidée par la boussole de ses chansons-escales — celles qui, depuis vingt ans, tracent sa route au gré du vent.

Ce spectacle best of célèbre ces vingt années d’aventures, d’images et de rencontres, dans un voyage poétique où chaque note invite à suivre ses rêves. .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Herbignac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44