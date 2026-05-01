Ernolsheim-Bruche

Concert Heroes Songs

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez à pied ou à vélo au concert d’Heroes Songs au Ravito des Cyclos! Une bonne dose de vieux rock’n roll acoustique. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries.

Venez à pied ou à vélo au concert d’Heroes Songs au Ravito des Cyclos! Une bonne dose de vieux rock’n roll acoustique. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com.

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English :

Come on foot or by bike to the Heroes Songs concert at the Ravito des Cyclos! A good dose of old acoustic rock’n’roll. Local organic refreshment bar and on-site catering. Caution, event cancelled in case of bad weather.

L’événement Concert Heroes Songs Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig