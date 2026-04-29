Concert Pop/Rock Alexis Spitback Ernolsheim-Bruche
Concert Pop/Rock Alexis Spitback Ernolsheim-Bruche samedi 13 juin 2026.
Ernolsheim-Bruche
Concert Pop/Rock Alexis Spitback
Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Retrouvez le virtuose Alexis Spitback pour un concert de guitare fingerstyle une soirée pop-rock instrumentale avec buvette bio, accessible à pied ou à vélo (annulé en cas de pluie).
Venez à pied ou à vélo au concert d’Alexis Spitback, samedi 13 juin à 18h au Ravito des Cyclos! Virtuose de la guitare fingerstyle, Alexis revisite et arrange les hits pop rock, version instrumentale, ainsi que ses propres compositions. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .
Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join virtuoso Alexis Spitback for a fingerstyle guitar concert, an instrumental pop-rock evening with organic refreshment bar, accessible on foot or by bike (cancelled in case of rain).
L’événement Concert Pop/Rock Alexis Spitback Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
À voir aussi à Ernolsheim-Bruche (Bas-Rhin)
- Concert Heroes Songs Ernolsheim-Bruche 30 mai 2026
- Marche nocturne Ernolsheim-Bruche 30 août 2026