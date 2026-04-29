Concert Les Bernadettes Ernolsheim-Bruche
Concert Les Bernadettes Ernolsheim-Bruche samedi 6 juin 2026.
Ernolsheim-Bruche
Concert Les Bernadettes
Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez à pied ou à vélo au concert des Bernadettes, samedi 6 juin à 18h au Ravito des Cyclos! Les Bernadettes osent vous offrir un répertoire mêlant musique tzigane et vieille chanson française, au son de l’accordéon. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .
Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com.
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English :
L’événement Concert Les Bernadettes Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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