Ernolsheim-Bruche

Concert Les Bernadettes

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez à pied ou à vélo au concert des Bernadettes, samedi 6 juin à 18h au Ravito des Cyclos! Les Bernadettes osent vous offrir un répertoire mêlant musique tzigane et vieille chanson française, au son de l’accordéon. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com.

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English :

L’événement Concert Les Bernadettes Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig