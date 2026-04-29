Ernolsheim-Bruche

Concert Blues/Rock Big Five

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez à pied ou à vélo au concert des Big Five,! Aux amateurs de blues rock, et de riffs de guitare, c’est votre soirée! Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries.

Venez à pied ou à vélo au concert des Big Five,! Aux amateurs de blues rock, et de riffs de guitare, c’est votre soirée! Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com.

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English :

Walk or bike to the Big Five concert! Blues rock and guitar riffs fans, this is your night! Local organic refreshment bar and on-site catering. Caution, event cancelled in case of bad weather.

L’événement Concert Blues/Rock Big Five Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig