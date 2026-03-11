Informations pratiques

Seebach

Concert hivernal de l’orgue Stieffell

1 rue de l’Église Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Participez à une veillée de chants d’Avents participatifs pour vous plongez dans Noël.

Dans le cadre des 250 ans de l’orgue Stieffell, participez à une veillée de chants d’Avents participatifs pour vous plongez dans Noël. 0 .

1 rue de l’Église Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 48 57 61 tatibelle@yahoo.fr

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English :

[250 YEARS OF THE STIEFFELL ORG] Join us for a Christmas carol sing-along.

L’événement Concert hivernal de l’orgue Stieffell Seebach a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte