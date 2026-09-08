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Concert Holako Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains

jeudi 10 septembre 2026 · Impasse de la Gendarmerie · Cambo-les-Bains

Concert Holako Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Impasse de la Gendarmerie
Adresse
Halle Bernadette Jougleux
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Concert Holako

Impasse de la Gendarmerie Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Concert de Holako   .

Impasse de la Gendarmerie Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 

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English : Concert Holako

L’événement Concert Holako Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cambo les Bains

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