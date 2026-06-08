Concert Hospice du Rioumajou Les Frangins SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Concert Hospice du Rioumajou Les Frangins SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert Hospice du Rioumajou Les Frangins
SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Nob, Tom et Pierrot vous embarquent pour un tour du monde en musique.
A partir de 17h30.
Apéro tapas.
Repas sur réservation après le concert. Possibilité de dormir au refuge
Tél 09 74 04 12 01 .
SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 74 04 12 01
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English :
Nob, Tom and Pierrot take you on a musical tour of the world.
L’événement Concert Hospice du Rioumajou Les Frangins Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de St Lary|CDT65
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