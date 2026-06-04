Concert Hospice du Rioumajou Vavang SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Concert Hospice du Rioumajou Vavang

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Ce trio intimiste est une formation atypique où la rondeur de la clarinette, côtoie les graves profonds de la contrebasse et s’associe aux espiègleries rythmiques de la guitare acoustique.

A partir de 17h30.

Apéro tapas.

Repas sur réservation après le concert. Possibilité de dormir au refuge

Tél 09 74 04 12 01 .

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 74 04 12 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This intimate trio is an atypical formation where the roundness of the clarinet rubs shoulders with the deep bass of the double bass, and combines with the rhythmic mischief of the acoustic guitar.

L’événement Concert Hospice du Rioumajou Vavang Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65