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Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde

Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde mercredi 19 août 2026.

Adresse : rue Paul Massy

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Concert House of Brass, electronic brass

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Concert avec House of Brass, electronic brass
Dans le cadre de la tournée 2026 des Révels
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rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 

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English :

Concert with House of Brass, electronic brass
As part of Les Révels’ 2026 tour

L’événement Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique

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