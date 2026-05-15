Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde
Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde mercredi 19 août 2026.
Meschers-sur-Gironde
Concert House of Brass, electronic brass
rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Concert avec House of Brass, electronic brass
Dans le cadre de la tournée 2026 des Révels
.
rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
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English :
Concert with House of Brass, electronic brass
As part of Les Révels’ 2026 tour
L’événement Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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