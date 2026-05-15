Meschers-sur-Gironde

Concert House of Brass, electronic brass

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Concert avec House of Brass, electronic brass

Dans le cadre de la tournée 2026 des Révels

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rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Concert with House of Brass, electronic brass

As part of Les Révels’ 2026 tour

L’événement Concert House of Brass, electronic brass Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique