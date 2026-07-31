Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

vendredi 6 novembre 2026 · Espace Culturel de la Pointe de Caux · Gonfreville-l'Orcher

Informations pratiques

Gonfreville-l’Orcher

Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Vitres baisées, la route file plein sud vers le Nouveau-Mexique, la guitare trace l’horizon, le groove soulève la poussière.

Hugo Lippi avec Olha Maria retrouve l’épure lumineuse des seventies grain chaud, mélodie au premier plan, science de la pulsation, inspirations folk. Porté par l’ambition, et surtout la liberté, il signe un album aux allures cinématographiques, sans doute le plus personnel et le plus intense de sa discographie.

Durée 1h30

Tout public

Réservation obligatoire .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

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English : Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria

L’événement Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie