Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher
vendredi 6 novembre 2026 · Espace Culturel de la Pointe de Caux · Gonfreville-l'Orcher
Informations pratiques
Gonfreville-l’Orcher
Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Vitres baisées, la route file plein sud vers le Nouveau-Mexique, la guitare trace l’horizon, le groove soulève la poussière.
Hugo Lippi avec Olha Maria retrouve l’épure lumineuse des seventies grain chaud, mélodie au premier plan, science de la pulsation, inspirations folk. Porté par l’ambition, et surtout la liberté, il signe un album aux allures cinématographiques, sans doute le plus personnel et le plus intense de sa discographie.
Durée 1h30
Tout public
Réservation obligatoire .
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria
L’événement Concert Hugo Lippi Quartet Olha Maria Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime)
- Spectacle Influence Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 11 août 2026
- Guinguette Gonfreville-l’Orcher 21 août 2026
- Spectacle Inertie Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 26 août 2026
- Visite libre de la Maison du Patrimoine et des cités provisoires, Maison du Patrimoine et des cités provisoires, Gonfreville-l’Orcher 19 septembre 2026
- Théâtre Les gros patinent bien Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 25 septembre 2026