Concert Hugues Aufray Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Concert Hugues Aufray

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Figure emblématique de la chanson française et pionnier du folk en France, Hugues Aufray poursuit une carrière exceptionnelle depuis plus de 70 ans. Auteur de chansons devenues incontournables, il continue de parcourir les scènes avec la même passion.

Samedi 14 novembre

Concert Hugues Aufray

A 20h, au Tube à Seignosse Océan

Figure emblématique de la chanson française et pionnier du folk en France, Hugues Aufray poursuit une carrière exceptionnelle depuis plus de 70 ans. Auteur de chansons devenues incontournables comme Santiano, Stewball, Le Petit Âne gris ou Céline, il continue de parcourir les scènes avec la même passion.

Tarifs

– Carré or Parterre 70€

– Cat 1 Parterre 59€

– Cat 1 Gradin 59€ .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Hugues Aufray

An iconic figure in French music and a pioneer of folk music in France, Hugues Aufray has enjoyed an exceptional career spanning more than 70 years. As the writer of songs that have become classics, he continues to perform on stage with the same passion.

L’événement Concert Hugues Aufray Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse