Concert Hugues Aufray Le Tube Seignosse
vendredi 20 novembre 2026 · Le Tube · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Concert Hugues Aufray
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Figure emblématique de la chanson française et pionnier du folk en France, Hugues Aufray poursuit une carrière exceptionnelle depuis plus de 70 ans. Auteur de chansons devenues incontournables, il continue de parcourir les scènes avec la même passion.
Samedi 14 novembre
Concert Hugues Aufray
A 20h, au Tube à Seignosse Océan
Figure emblématique de la chanson française et pionnier du folk en France, Hugues Aufray poursuit une carrière exceptionnelle depuis plus de 70 ans. Auteur de chansons devenues incontournables comme Santiano, Stewball, Le Petit Âne gris ou Céline, il continue de parcourir les scènes avec la même passion.
Tarifs
– Carré or Parterre 70€
– Cat 1 Parterre 59€
– Cat 1 Gradin 59€ .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Hugues Aufray
An iconic figure in French music and a pioneer of folk music in France, Hugues Aufray has enjoyed an exceptional career spanning more than 70 years. As the writer of songs that have become classics, he continues to perform on stage with the same passion.
L’événement Concert Hugues Aufray Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse
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