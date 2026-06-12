Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Arudy

Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un concert unique puisque vous serez acteur.trice de ce qui sera joué ! Ben propose une soixante de morceaux de sa sélection, pas besoin de pièces pour qu’il joue, juste de participer ! La soirée se clôturera par un DJ set avec les DJ résidants du collectif Festi’Val Eveillé. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val

L’événement Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées