Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 20 juin 2026.
Arudy
Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un concert unique puisque vous serez acteur.trice de ce qui sera joué ! Ben propose une soixante de morceaux de sa sélection, pas besoin de pièces pour qu’il joue, juste de participer ! La soirée se clôturera par un DJ set avec les DJ résidants du collectif Festi’Val Eveillé. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val
L’événement Concert Human juke box+DJ set La guinguette du val Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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