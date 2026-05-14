Concert Ian Luther & Greg Courlivant Ian Lutther & Greg Courlivan Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Ian Luther & Greg Courlivant Ian Lutther & Greg Courlivan Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 10 juillet 2026.
Parthenay
Concert Ian Luther & Greg Courlivant Ian Lutther & Greg Courlivan
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Ian Luther & Greg Courlivant Ian Lutther & Greg Courlivan (Rock, Blues) Originaire du sud du Pays de Galles, Ian Luther a beaucoup tourné, parcourant les villes et les festivals du Royaume Uni et d’Europe. Au fil des années, il s’est aussi fait une place dans la région, puisqu’il réside à Moncontour (86), quelques mois de l’année. L’occasion d’enchaîner les concerts. Auteur, compositeur, musicien (guitare acoustique et grosse caisse), Ian Luther est accompagné sur scène à la guitare électrique de Grégoire Courlivant, son voisin . En combinant acoustiques chargées d’émotion, aux standards du rock des années 60 et 70, en passant par des mélodies de flamenco. L’écriture de chansons avec une performance fortement visuelle, le jeu du Ian Luther Band . .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English :
L’événement Concert Ian Luther & Greg Courlivant Ian Lutther & Greg Courlivan Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine
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