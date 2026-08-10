Concert Ici la bas émily décla Saint-Vincent-de-Tyrosse
samedi 12 décembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert Ici la bas émily décla
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Avis aux petites oreilles ! L’artiste Émilie Décla pose ses valises à Pôle Sud pour nous faire (re)découvrir des comptines traditionnelles venues d’ailleurs. Un univers délicat où les voix, les timbres et les mélodies invitent au voyage.
Chaque langue raconte une histoire.
Avis aux petites oreilles ! L’artiste Émilie Décla pose ses valises à Pôle Sud pour nous faire (re)découvrir des comptines traditionnelles venues d’ailleurs. Un univers délicat où les voix, les timbres et les mélodies invitent au voyage.
Chaque langue raconte une histoire. Elle porte en elle une culture, une mémoire, des souvenirs. Comme la musique, elle accompagne nos premiers instants et berce notre enfance. .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Ici la bas émily décla
Calling all little ears! Artist Émilie Décla has set up shop at Pôle Sud to help us (re)discover traditional nursery rhymes from around the world. A delicate world where voices, tones, and melodies invite you on a journey.
Each language tells a story.
L’événement Concert Ici la bas émily décla Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
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