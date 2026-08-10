Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Ici la bas émily décla

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Avis aux petites oreilles ! L’artiste Émilie Décla pose ses valises à Pôle Sud pour nous faire (re)découvrir des comptines traditionnelles venues d’ailleurs. Un univers délicat où les voix, les timbres et les mélodies invitent au voyage.

Chaque langue raconte une histoire.

Avis aux petites oreilles ! L’artiste Émilie Décla pose ses valises à Pôle Sud pour nous faire (re)découvrir des comptines traditionnelles venues d’ailleurs. Un univers délicat où les voix, les timbres et les mélodies invitent au voyage.

Chaque langue raconte une histoire. Elle porte en elle une culture, une mémoire, des souvenirs. Comme la musique, elle accompagne nos premiers instants et berce notre enfance. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Ici la bas émily décla

Calling all little ears! Artist Émilie Décla has set up shop at Pôle Sud to help us (re)discover traditional nursery rhymes from around the world. A delicate world where voices, tones, and melodies invite you on a journey.

Each language tells a story.

L’événement Concert Ici la bas émily décla Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS