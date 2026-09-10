Concert Il Cello THEATRE DE L’ATRIUM Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Il Cello

THEATRE DE L’ATRIUM 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Ce magnifique trio, composé de 3 chanteurs talentueux, Salvatore, Sébastien et Levon, a été révélé par The Voice France et formé par Florent Pagny. Il Cello mêle l’élégance du lyrique à une modernité assumée, offrant des prestations à couper le souffle. En attendant l’Olympia en mai 2027, venez les écouter à Dax !

Billets en vente sur le site internet www.casino-dax.net ou au Casino tous les jours de 10h à 2h. .

THEATRE DE L’ATRIUM 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Concert Il Cello

L’événement Concert Il Cello Dax a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Grand Dax