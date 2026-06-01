Concert immersif théâtre Las Balubas Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe
Concert immersif théâtre Las Balubas Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe dimanche 28 juin 2026.
Saint-Yrieix-sous-Aixe
Concert immersif théâtre Las Balubas
Théâtre Las Balubas 932 route du château Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre du Ziji Day qui aura lieu au centre Shambhala au Mas Marvent, le Théâtre Las Balubas, situé juste à côté du centre, vous propose un concert immersif musique improvisée et poésie sonore !
Herbert Elsky, propriétaire du théâtre, jouera son incroyable installation sonore pour un moment garanti dépaysant !
Possibilité de visiter avant le concert la galerie de résine installée dans la grange typiquement limousine. .
Théâtre Las Balubas 932 route du château Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 90 75 art@herbelsky.com
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L’événement Concert immersif théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Val de Vienne