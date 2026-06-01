Concert immersif théâtre Las Balubas Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Concert immersif théâtre Las Balubas

Théâtre Las Balubas 932 route du château Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre du Ziji Day qui aura lieu au centre Shambhala au Mas Marvent, le Théâtre Las Balubas, situé juste à côté du centre, vous propose un concert immersif musique improvisée et poésie sonore !

Herbert Elsky, propriétaire du théâtre, jouera son incroyable installation sonore pour un moment garanti dépaysant !

Possibilité de visiter avant le concert la galerie de résine installée dans la grange typiquement limousine. .

Théâtre Las Balubas 932 route du château Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 90 75 art@herbelsky.com

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English : Concert immersif théâtre Las Balubas

L’événement Concert immersif théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Val de Vienne