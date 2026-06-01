Ziji Day centre Shambhala Dechen Chöling Saint-Yrieix-sous-Aixe

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Ziji Day centre Shambhala

Dechen Chöling 640 route du château Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’atelier ArchiDixie , un petit groupe d’artistes de peintres, sculpteurs et dessinateurs, organise un événement ouvert à toutes et à tous, le Ziji Day au centre de méditation européen Dechen Chöling.

Un vaste programme vous attend entre concerts, expositions (peintures, sculptures, calligraphies tout au long de la journée) et inauguration du jardin Ziji.

– 11h à 12h: inauguration et visite guidée du jardin Ziji.

– 12h30 à 13h30: concert Pop Folk Drean of the Moon .

– 14h à 15h: Nuel , concert de chanson française.

– 15h à 16h: chorale Merisouli (chants grégoriens) scène ouverte (tous styles) et visite guidée.

– 17h à 18h: concert au théâtre sonore Las Balubas par Herbert Helsky et visite de la galerie de résines.

Une pause gourmande sera possible sur place avec réservation effectuée à l’avance pour une formule réalisée maison avec quiche, salade et dessert. .

Dechen Chöling 640 route du château Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 02 60 98

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English :

L’événement Ziji Day centre Shambhala Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Val de Vienne