Palavas-les-Flots

CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

18h

par les amis de l‘orgue de Palavas

Église Saint-Pierre

In dulci jubilo

l’orgue entre musique savante et tradition

programme

Antonio VALENTE (1520 ca. 1601)

Sonata dell’Intorcia

Gregorio STROZZI (1615 1687)

Sonata per l’organo del palazzo reale

Anonyme XVIIIs.

Canzona da sonar organi, 1774

Michael SCHULTZ (XVIs.)

Entrée Allemande Courante Galliarde Les coqs Courante II

Fray Antonio MARTIN Y COLL (c.1680 1734)

Allemande El Villano Danza del Acha

Anonyme français XVIIs.

Allemande et salterello Chanson La courante du roy Tourdion

Jean-Baptiste LULLY (1632 1687)

Passacaille

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683 1764)

Air vif Rondeau

In Cymbali et Organo

Duo orgue & percussions

SILVANO RODI, orgue, clavecin

SONIA BORELLA, percussions & galanteries .

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie cazecoles@gmail.com

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English : CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS

18h

by les amis de l?orgue de Palavas

Saint-Pierre Church

L’événement CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34