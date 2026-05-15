CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS Palavas-les-Flots
CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS Palavas-les-Flots dimanche 21 juin 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
18h
par les amis de l‘orgue de Palavas
Église Saint-Pierre
In dulci jubilo
l’orgue entre musique savante et tradition
programme
Antonio VALENTE (1520 ca. 1601)
Sonata dell’Intorcia
Gregorio STROZZI (1615 1687)
Sonata per l’organo del palazzo reale
Anonyme XVIIIs.
Canzona da sonar organi, 1774
Michael SCHULTZ (XVIs.)
Entrée Allemande Courante Galliarde Les coqs Courante II
Fray Antonio MARTIN Y COLL (c.1680 1734)
Allemande El Villano Danza del Acha
Anonyme français XVIIs.
Allemande et salterello Chanson La courante du roy Tourdion
Jean-Baptiste LULLY (1632 1687)
Passacaille
JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683 1764)
Air vif Rondeau
In Cymbali et Organo
Duo orgue & percussions
SILVANO RODI, orgue, clavecin
SONIA BORELLA, percussions & galanteries .
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie cazecoles@gmail.com
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English : CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS
18h
by les amis de l?orgue de Palavas
Saint-Pierre Church
L’événement CONCERT IN CYMBALI ET ORGANO DUO ORGUE & PERCUSSIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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