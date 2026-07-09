Concert Insingizi Les voix du Zimbabwe La Citadelle des Anges Teloché

Informations pratiques

Teloché

Concert Insingizi Les voix du Zimbabwe

La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert Trio Insingizi, le vendredi 7 août à 21h. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.

Le chant choral polyphonique d’Afrique australe, particulièrement présent en Afrique du Sud et dans le sud du Zimbabwe, est intimement lié à l’histoire de cette région marquée par les rencontres, les résistances et les bouleversements de l’époque coloniale. Héritiers de cette riche tradition, Insingizi interprète des chants dans le style musical Ndebele, transmis de génération en génération depuis plus d’un siècle.

Leurs polyphonies d’une grande complexité constituent l’une des expressions les plus remarquables du patrimoine musical africain. À travers elles résonnent la mémoire, les épreuves, les joies et l’identité d’un peuple dont l’histoire culturelle est aussi riche que mouvementée.

Véritable légende de la scène vocale africaine, ce trio originaire du Zimbabwe séduit les publics du monde entier depuis plus de trente ans. Leur chant a cappella, sublimé par les percussions, les mouvements de danse et une présence scénique exceptionnelle, crée une expérience profondément humaine et universelle.

La parfaite harmonie entre les trois voix touche autant que les messages portés par leurs chansons. À travers leur musique, les artistes transmettent un message d’espoir, de dignité et de fraternité, malgré les blessures de l’histoire et les défis du présent.

À la Citadelle des Anges, Insingizi offrira un concert rare et profondément inspirant, un moment de partage et d’émotion porté par l’une des plus belles traditions vocales du continent africain.

Depuis plus de 30 ans, le trio parcourt les scènes du monde sans interruption, portant haut les couleurs de sa culture et la puissance du chant polyphonique.

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Save the date !

Spectacle en extérieur ou en intérieur suivant la météo.

Restauration possible dès 19h30

Buvette sur place .

La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

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English :

Insingizi Trio concert, Friday, August 7, at 9:00 p.m. Food will be served on site starting at 7:30 p.m.; reservations required.

L’événement Concert Insingizi Les voix du Zimbabwe Teloché a été mis à jour le 2026-07-09 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois