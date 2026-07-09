Spectacle estivale Un ticket au paradis La Citadelle des Anges Teloché

Informations pratiques

Teloché

Spectacle estivale Un ticket au paradis

La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:15:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-08 2026-08-22

Spectacle estival Un ticket au paradis du 6 août au 30 août à partir de 21h15. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.

Avant de quitter ce monde, comme chacun d’entre nous le fera un jour, avez-vous pensé à réserver votre Ticket au Paradis ?

Cette invitation peu ordinaire vous offre l’occasion de découvrir, de votre vivant, quelques-uns des mystères de cet ailleurs fascinant, bien différent de la Terre. Mais attention il ne s’agit ni d’une promesse, ni d’une garantie d’accès. Certains anges vous le diront même plus on cherche à atteindre le Paradis, plus il semble s’éloigner…

Une chose, en revanche, est certaine le temps d’une soirée à la Citadelle des Anges, le Paradis s’ouvrira à vous. Et cette expérience mérite d’être vécue pleinement.

Entre 21h15 et 23h00, embarquez pour un spectacle itinérant et initiatique au cœur d’un univers poétique, décalé et spectaculaire. Au fil d’une déambulation immersive à travers la Citadelle des Anges, vous découvrirez des scènes extraordinaires, parfois loufoques, parfois contemplatives, toujours surprenantes. Entre la grâce et la cacophonie des anges, ce voyage éveillera vos sens, nourrira votre imagination et touchera vos émotions.

Prenez place sans aucun risque d’extinction prématurée ici, tout célèbre le vivant.

Déroulement de la soirée

La Gamelle des Anges

De 19h30 à 20h45

Avant le départ, offrez-vous une halte gourmande avec La Gamelle des Anges. Plus qu’un repas, une aventure culinaire généreuse et originale qui ravira petits et grands. Munis d’une grande cuillère en bois et d’un mystérieux contenant légèrement brumeux, laissez-vous surprendre par des saveurs inattendues, sans oublier les douceurs sucrées qui concluront ce festin céleste.

Tarifs restauration (sur réservation):

16,00 €

10,00 € pour les enfants de moins de 10 ans

Spectacle Un Ticket au Paradis

De 21h15 à 23h00

Départs toutes les 30 minutes par groupes de 80 personnes.

1. Le Dôme

Durée 30 minutes

Installez-vous dans les alcôves et préparez-vous au grand départ. Une ascension immersive, vertigineuse et spectaculaire vous transporte vers le Paradis, où les Archanges vous accueilleront pour une présentation officielle des lieux. Rien de moins.

2. Les Jardins des Anges et les Fours à Show

Durée 15 minutes

Une promenade poétique à travers les recoins mystérieux de la Citadelle des Anges. Entre installations visuelles, univers sonores et rencontres inattendues, chaque détour réserve son lot de surprises.

3. Le Théâtre de Verdure

Durée 20 minutes

Laissez-vous emporter par une création visuelle fascinante, portée par une symphonie musicale envoûtante. Le voyage s’achève sous la lumière d’une harpe céleste, tandis qu’un archange joue avec les étoiles pour un final suspendu entre rêve et réalité.

Un Ticket au Paradis ? Une expérience immersive, poétique et déjantée où l’émerveillement côtoie l’humour, et où chacun est invité à lever les yeux vers l’invisible… le temps d’une soirée.

Infos pratiques

Le spectacle a lieu en extérieur dans le théâtre de Verdure.

– 6 Août, (à partir de 21h15) , 19h30 (restauration)

– du 8 au 20 Août , (à partir de 21h15) , 19h30 (restauration)

– du 22 au 30 Août, (à partir de 21h15) , 19h30 (restauration)

– Bar sur place

– Tarif spectacle à partir de 7,00€ / Gratuit enfant 10 ans accompagné d’un adulte

– Tarif restauration 16,00€ / 10,00€ (- 10 ans)

– Tarif spectacle + restauration à partir de 23,00€ .

La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

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English :

Summer show A Ticket to Paradise from August 6 to August 30, starting at 9:15 p.m. Food service available on site starting at 7:30 p.m., by reservation.

L’événement Spectacle estivale Un ticket au paradis Teloché a été mis à jour le 2026-07-09 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois