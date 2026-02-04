Concert: International Jazz Orchestra Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Concert: International Jazz Orchestra

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le Rotary Club de Marennes Oléron reçoit à nouveau cette formation de 20 jeunes et talentueux musiciens américains du Michigan, qui reprendront les grands classiques du Jazz.

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Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 48 81 rotarymarennesoleron@netcourrier.com

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English : Concert: International Jazz Orchestra

The Rotary Club of Marennes Oléron once again welcomes this group of 20 talented young American musicians from Michigan, who will be covering the great jazz classics.

L’événement Concert: International Jazz Orchestra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes