Concert: International Jazz Orchestra Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Concert: International Jazz Orchestra Marennes Marennes-Hiers-Brouage mardi 7 juillet 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Concert: International Jazz Orchestra
Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le Rotary Club de Marennes Oléron reçoit à nouveau cette formation de 20 jeunes et talentueux musiciens américains du Michigan, qui reprendront les grands classiques du Jazz.
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Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 48 81 rotarymarennesoleron@netcourrier.com
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English : Concert: International Jazz Orchestra
The Rotary Club of Marennes Oléron once again welcomes this group of 20 talented young American musicians from Michigan, who will be covering the great jazz classics.
L’événement Concert: International Jazz Orchestra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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