Concert Jack et les Anémones Penmarch
Concert Jack et les Anémones Penmarch samedi 4 juillet 2026.
Penmarch
Concert Jack et les Anémones
Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Jack et les Anémones , le groupe vocal de Penmarch, présente son nouveau spectacle LOVE .
C’est déjà la 15ème saison que ce groupe s’est créé pour interpréter un répertoire de variétés internationales, pop, rock et variétés françaises sous l’impulsion de Félicie Garric et Jean-Luc Brosse.
Les 18 choristes vous donnent rendez-vous pour un spectacle de fin de saison joyeux et coloré, qui vous donnera envie de taper du pied, de chanter, et dont vous repartirez avec le sourire !
Tiens, révisez donc vos génériques de séries TV à tout hasard …
Prix libre au chapeau . Pas de réservations. Ouverture des portes 20h30. .
Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 42 18
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English :
L’événement Concert Jack et les Anémones Penmarch a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Pays Bigouden
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