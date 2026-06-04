Penmarch

Concert Jack et les Anémones

Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Jack et les Anémones , le groupe vocal de Penmarch, présente son nouveau spectacle LOVE .

C’est déjà la 15ème saison que ce groupe s’est créé pour interpréter un répertoire de variétés internationales, pop, rock et variétés françaises sous l’impulsion de Félicie Garric et Jean-Luc Brosse.

Les 18 choristes vous donnent rendez-vous pour un spectacle de fin de saison joyeux et coloré, qui vous donnera envie de taper du pied, de chanter, et dont vous repartirez avec le sourire !

Tiens, révisez donc vos génériques de séries TV à tout hasard …

Prix libre au chapeau . Pas de réservations. Ouverture des portes 20h30. .

Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 42 18

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English :

L’événement Concert Jack et les Anémones Penmarch a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Pays Bigouden