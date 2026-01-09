Expo Talents dévoilés rue Lucien Le Lay Penmarch

Expo Talents dévoilés

rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère Penmarch Finistère

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-16

Venez découvrir l’exposition collective de l’association les Talents dévoilés. Entrée libre.

Huiles, aquarelles, pastels et acryliques réalisés sur des thèmes variés marine, portrait, floral, campagne… .

