Expo Talents dévoilés rue Lucien Le Lay Penmarch
Expo Talents dévoilés rue Lucien Le Lay Penmarch samedi 4 juillet 2026.
Expo Talents dévoilés
rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir l’exposition collective de l’association les Talents dévoilés. Entrée libre.
Huiles, aquarelles, pastels et acryliques réalisés sur des thèmes variés marine, portrait, floral, campagne… .
rue Lucien Le Lay Salle Ile Fougère Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 22 44 51 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo Talents dévoilés
L’événement Expo Talents dévoilés Penmarch a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Destination Pays Bigouden