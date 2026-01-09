Troc et puces du Club de Tennis rue Laënnec Penmarch

Troc et puces du Club de Tennis

rue Laënnec Stade Municipal Jos Péron Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Petite restauration et buvette sur place. .

rue Laënnec Stade Municipal Jos Péron Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 49 51 01 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc et puces du Club de Tennis

L’événement Troc et puces du Club de Tennis Penmarch a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Destination Pays Bigouden