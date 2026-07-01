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Concert Jack & Mo Café de La Forge Guillac

samedi 25 juillet 2026 · Café de La Forge · Guillac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Café de La Forge
Adresse
1 Rue du Rocher
Ville
56800 Guillac
Département
Morbihan
Tarif

Guillac

Concert Jack & Mo

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Quand deux chanteurs et instrumentistes de talent se rencontrent, et qu’en plus ils ont le même âge, la même culture musicale, le même parcours et le même style, ça fait forcément des étincelles. Leur collaboration est née d’une envie commune presque télépathique et apparaît aux yeux de leurs proches comme une évidence. Alors, il n’y a plus qu’à s’amuser avec des tubes de tous styles et toutes époques revisités en pure acoustique, jazz, folk et blues avec une guitare sèche, une mandoline, des voix audacieuses et des improvisations endiablées !
A 20h30
Restauration sur place.   .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Concert Jack & Mo Guillac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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