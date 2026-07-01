Concert Jack & Mo Café de La Forge Guillac
samedi 25 juillet 2026 · Café de La Forge · Guillac
Informations pratiques
Guillac
Concert Jack & Mo
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Quand deux chanteurs et instrumentistes de talent se rencontrent, et qu’en plus ils ont le même âge, la même culture musicale, le même parcours et le même style, ça fait forcément des étincelles. Leur collaboration est née d’une envie commune presque télépathique et apparaît aux yeux de leurs proches comme une évidence. Alors, il n’y a plus qu’à s’amuser avec des tubes de tous styles et toutes époques revisités en pure acoustique, jazz, folk et blues avec une guitare sèche, une mandoline, des voix audacieuses et des improvisations endiablées !
A 20h30
Restauration sur place. .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert Jack & Mo Guillac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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