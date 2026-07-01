Soirée sur la piste de danse au Canal Bohême L’herbinaye Guillac

Informations pratiques

Guillac

Soirée sur la piste de danse au Canal Bohême

L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Et si vous preniez les commandes de la playlist ?

Avec Couleurs Jukebox, Clément vous invite à devenir le DJ de la soirée ! Choisissez un titre sur un petit carton, glissez-le dans la fente du jukebox… et laissez la magie opérer. Les premières notes résonnent, les souvenirs reviennent, les cœurs s’emballent et la piste de danse s’anime !

Entrée libre. Restauration sur place jusqu’à 21h30 pour prolonger la soirée. .

L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26

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English :

L’événement Soirée sur la piste de danse au Canal Bohême Guillac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande