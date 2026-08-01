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AGENDA · Pont-l'Abbé

Concert Jazz à Lambour Pont-l’Abbé

dimanche 16 août 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Concert Jazz à Lambour

Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert de Jazz avec RAY TIME, un hommage à Ray Charles par Peter Butler et compagnie.
Payant
Gratuit pour les enfants   .

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 64 80 10 47 

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English :

L’événement Concert Jazz à Lambour Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Destination Pays Bigouden

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