AGENDA · Pont-l'Abbé
Concert Jazz à Lambour Pont-l’Abbé
dimanche 16 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Concert Jazz à Lambour
Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de Jazz avec RAY TIME, un hommage à Ray Charles par Peter Butler et compagnie.
Payant
Gratuit pour les enfants .
Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 64 80 10 47
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English :
L’événement Concert Jazz à Lambour Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Destination Pays Bigouden
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