Dédicace de Philippe Abjean Pont-l’Abbé
vendredi 14 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Dédicace de Philippe Abjean
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’âme des pardons Quand Dieu revient en Bretagne
Philippe Abjean fait le pari de relancer les pardons, jadis fêtés par milliers en Bretagne, et de préserver les chapelles et les paroisses auxquels ils sont associés. .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Philippe Abjean Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden
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