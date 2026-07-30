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AGENDA · Pont-l'Abbé

Dédicace de Philippe Abjean Pont-l’Abbé

vendredi 14 août 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
42 Place de la République
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Dédicace de Philippe Abjean

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

L’âme des pardons Quand Dieu revient en Bretagne
Philippe Abjean fait le pari de relancer les pardons, jadis fêtés par milliers en Bretagne, et de préserver les chapelles et les paroisses auxquels ils sont associés.   .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95 

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English :

L’événement Dédicace de Philippe Abjean Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden

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