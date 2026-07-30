Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Dédicace de Philippe Abjean

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’âme des pardons Quand Dieu revient en Bretagne

Philippe Abjean fait le pari de relancer les pardons, jadis fêtés par milliers en Bretagne, et de préserver les chapelles et les paroisses auxquels ils sont associés. .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English :

L’événement Dédicace de Philippe Abjean Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden