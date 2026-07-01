AGENDA · Pont-l'Abbé
Concert Reggae DUB Little Jimbo & Betabass Pont-l’Abbé
vendredi 31 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Concert Reggae DUB Little Jimbo & Betabass
17 Rue du Château Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Little Jimbo sera en concert, avec un spectacle reggae, dub et hip-hop.
Artistes Little Jimbo & BetaBass (Live Show), etTonton Bigoud en première partie
Gratuit .
17 Rue du Château Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 01 55
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English :
L’événement Concert Reggae DUB Little Jimbo & Betabass Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Destination Pays Bigouden
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