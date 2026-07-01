Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Concert Reggae DUB Little Jimbo & Betabass

17 Rue du Château Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Little Jimbo sera en concert, avec un spectacle reggae, dub et hip-hop.

Artistes Little Jimbo & BetaBass (Live Show), etTonton Bigoud en première partie

Gratuit .

17 Rue du Château Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 01 55

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English :

L’événement Concert Reggae DUB Little Jimbo & Betabass Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Destination Pays Bigouden