Concert Jazz avec le duo Rivages Le Bourg Lanty

Concert Jazz avec le duo Rivages

Le Bourg Eglise de Lanty Lanty Nièvre

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

2026-05-09

Concert Jazz Rivages à 20h45 à l’église de Lanty.

Duo accordéon et guitare.

Jean-Louis Matinier (accordéon) et Kevin Seddiki (guitare) nous font entrer dans un univers musical singulier fait d’airs uniques, d’improvisations, de rythmes et de silences.

Dans le cadre du festival Fleurs de Jazz . .

