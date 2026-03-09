Concert Jazz avec le duo Rivages Le Bourg Lanty
Concert Jazz avec le duo Rivages Le Bourg Lanty samedi 9 mai 2026.
Le Bourg Eglise de Lanty Lanty Nièvre
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
2026-05-09
Concert Jazz Rivages à 20h45 à l’église de Lanty.
Duo accordéon et guitare.
Jean-Louis Matinier (accordéon) et Kevin Seddiki (guitare) nous font entrer dans un univers musical singulier fait d’airs uniques, d’improvisations, de rythmes et de silences.
Dans le cadre du festival Fleurs de Jazz . .
