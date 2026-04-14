Véloventure saison 2 : le retour du Tour du RPI, Ecole Yvonne Moreau, Millay

Véloventure saison 2 : le retour du Tour du RPI Samedi 23 mai, 10h00 Ecole Yvonne Moreau Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Pour cette deuxième édition de la Véloventure, notre RPI partira pour une boucle de 30 km à la découverte du Morvan et de ses villages. Une journée pour pédaler ensemble, explorer notre territoire et célébrer Mai à vélo dans un esprit de convivialité et d’aventure partagée. Préparez vos vélos : l’évasion commence ici !

Ecole Yvonne Moreau 411 avenue des Tilleuls 58170 MILLAY Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Écoliers et familles au départ pour la Véloventure saison 2 ! Une boucle à vélo pour redécouvrir nos villages et partager un moment convivial et sportif En selle pour l’aventure, tous ensemble !

CG