Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde
vendredi 18 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne)
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Prenez les incontournables de la chanson française et de la pop anglaise des années 70/80, passez tout cela à la sauce swing avec une pointe de jazz manouche et vous obtenez Les Accordés Swing.
En s’entourant d’un quartet de musiciens aux allures rétro, la chanteuse Cordélia Czaïka fait revivre les incontournables de la chanson française et de la pop internationale en version swing. Le répertoire du combo toulousain est éclectique des Rita Mitsouko à Téléphone, de Claude François à Serge Gainsbourg sans oublier les Beatles, Police, Bob Marley, David Bowie ou même AC/DC. Une rythmique impeccable, des arrangements réussis, et la voix limpide de Cordélia vous donneront des fourmis dans les jambes et des frissons dans le dos. Let’s dance ! .
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 94 52 12 jazzclubbrive@gmail.com
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English : Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne)
L’événement Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-22 par Brive Tourisme
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