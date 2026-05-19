Saint-Lary-Soulan

Concert Jazz New Orleans

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Quatuor toulousain fans de Sydney Bechet.

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quartet from Toulouse, fans of Sydney Bechet.

L’événement Concert Jazz New Orleans Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65