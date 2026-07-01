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AGENDA · Loctudy

Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy

lundi 27 juillet 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
Lieu-dit Le Dourdy
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band

Lieu-dit Le Dourdy Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-27

L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.
Réservations par téléphone.

Organisé par l’association Saveurs du sud   .

Lieu-dit Le Dourdy Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28 

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English :

L’événement Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Pays Bigouden

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