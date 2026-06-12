Festival Rock in Loc Revival Face à la mairie LOCTUDY

Le samedi 25 juillet 2026, Loctudy vibrera au rythme du rock avec le retour du Festival

ROCK IN LOC Revival. Dès 14h00, le FAR invitera le public à profiter d’une grande

journée festive, familiale et entièrement gratuite, mêlant musique, animations, expositions et concerts d’exception.

Tout au long de l’après-midi, l’ambiance sera assurée par DJ ROADKING et DJ BOPPIN’

IMANOL, qui feront résonner les plus grands classiques du rock, du rockabilly et de la pop-rock pour faire monter la température avant les concerts du soir.

Les visiteurs pourront également flâner dans le marché vintage et la foire aux vinyles, à la recherche de disques rares, d’objets rétro et de trésors d’époque. Les passionnés de belles mécaniques ne seront pas en reste avec une exposition de voitures américaines de collection et de Harley-Davidson, véritables icônes de la culture rock.

Trois tribute bands d’exception pour une soirée inoubliable

Cette année, le FAR a vu les choses en grand. Pour offrir au public une soirée d’exception, l’association a mis les bouchées doubles dans le choix des artistes en réunissant trois tribute bands de référence, venus de toute la France. Reconnus pour la qualité de leurs prestations et leur fidélité aux artistes qu’ils célèbrent, ils feront revivre le temps d’une soirée l’univers et l’énergie de trois monuments de la scène musicale internationale.

À 18h30, BOWIE TO BOWIE ouvrira la soirée avec un hommage vibrant à David Bowie,

disparu il y a déjà dix ans. Le groupe revisite les titres incontournables de l’artiste

britannique, de Space Oddity à Blackstar, retraçant plus de cinquante ans d’une carrière

qui a marqué l’histoire du rock et de la pop culture.

Le public poursuivra ensuite ce voyage musical avec COLDPLAYED, l’un des meilleurs

tribute bands européens consacrés à Coldplay. Porté par une scénographie soignée et des effets visuels spectaculaires, le groupe recrée toute l’émotion et l’énergie des concerts du célèbre quatuor britannique. Des titres emblématiques comme Yellow, Clocks, Viva La Vida ou A Sky Full of Stars promettent un moment fédérateur et inoubliable.

Pour clôturer cette grande fête du rock, SCORPIANS fera revivre les plus grands succès

du légendaire groupe allemand Scorpions. Entre riffs puissants, solos mémorables et

ballades mythiques, ce spectacle replongera le public dans l’univers du hard rock des

années 80. Plus qu’un concert, SCORPIANS propose une véritable immersion dans une

époque qui a marqué plusieurs générations de fans.

Une journée unique placée sous le signe du rock, de la convivialité et du partage, à vivre en famille ou entre amis au cœur de l’été bigouden.

INFOS PRATIQUES

• Accès libre et gratuit, y compris pour les concerts du soir

• Bar et restauration non-stop tout l’après-midi et toute la soirée :

frites, frites-saucisse, galettes-saucisse, galettes jambon-fromage, hot-dogs, huîtres,

crêpes au froment garnies et glaces

• Paiement simplifié grâce à la carte Cashless, disponible sur place